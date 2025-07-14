Поульсен перешел в «Гамбург». Форвард провел 12 лет в «Лейпциге»

Юссуф Поульсен перешел в «Гамбург» из «Лейпцига».

Датский нападающий играл за «РБ Лейпциг » с лета 2013 года, когда команда еще выступала в 3-м дивизионе Германии. В 2014-м клуб вышел во второй дивизион, а два года спустя – в Бундеслигу.

С 2016 года Поульсен провел 233 матча в высшем дивизионе Германии, забил 49 голов и отдал 27 результативных передач. В составе клуба футболист выиграл Кубок Германии в 2022 и 2023 годах, а также провел 41 матч в Лиге чемпионов, где забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

С полной статистикой 31-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Фото: hsv.de