Игроки «Реала» не чувствуют себя «сломленными и униженными» после 0:4 в класико. Такой счет объясняют отсутствием точности (Эду Агирре)

Игроки «Реала» не отчаиваются после разгромного поражения от «Барселоны».

Как рассказал инсайдер Эду Агирре в эфире El Chiringuito, в раздевалке «Мадрида » не чувствуют себя «сломленными и униженными» после 0:4 в класико.

Игроки считают, что такой счет по большей части обусловлен отсутствием точности [в завершении атак].

Также журналист привел слова Карло Анчелотти после игры: «Давайте сохраним конкурентный настрой. Пришло время отключить голову и очистить разум».

Игроки «Реала» подолгу молчали в раздевалке после 0:4 от «Барселоны». Они не стали общаться даже с клубным ТВ