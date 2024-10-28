Игроки «Реала» не чувствуют себя «сломленными и униженными» после 0:4 в класико. Такой счет объясняют отсутствием точности (Эду Агирре)
Игроки «Реала» не отчаиваются после разгромного поражения от «Барселоны».
Как рассказал инсайдер Эду Агирре в эфире El Chiringuito, в раздевалке «Мадрида» не чувствуют себя «сломленными и униженными» после 0:4 в класико.
Игроки считают, что такой счет по большей части обусловлен отсутствием точности [в завершении атак].
Также журналист привел слова Карло Анчелотти после игры: «Давайте сохраним конкурентный настрой. Пришло время отключить голову и очистить разум».
Игроки «Реала» подолгу молчали в раздевалке после 0:4 от «Барселоны». Они не стали общаться даже с клубным ТВ
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер El Chiringuito TV
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