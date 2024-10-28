«МЮ» работает над назначением Аморима. За 39-летнего тренера «Спортинга» готовы выплатить 10 млн евро отступных

«Манчестер Юнайтед» намерен назначить Рубена Аморима главным тренером.

Сегодня «Манчестер Юнайтед » уволил Эрика тен Хага. Команда идет на 14-м месте в АПЛ.

По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнстайна, манкунианцы работают над назначением тренера «Спортинга ». Сам 39-летний специалист готов возглавить английский клуб.

«Манчестер Юнайтед » готов выплатить 10 млн евро отступных, прописанных в контракте Аморима . До его прихода команду временно будет возглавлять Руд ван Нистелрой .

Тен Хаг уволен – оставил «МЮ» 14-м в АПЛ

Тен Хаг заслужил увольнение. Но он – не главная беда «МЮ»

Тен Хаг – смельчак, который уходит из «МЮ» раздавленным и побитым. Эрик, спасибо за все и удачи