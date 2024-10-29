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Родри получил «Золотой мяч» за сезон-2023/24. Он выиграл Евро с Испанией и АПЛ, КЧМ и Суперкубок УЕФА с «Манчестер Сити»

Родри признан лучшим футболистом года.

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании получил «Золотой мяч»-2024.

28-летний испанский хавбек в сезоне-2023/24 выиграл чемпионат Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в составе «Манчестер Сити», а со сборной Испании стал чемпионом Европы. Кроме того, Родри признали лучшим игроком Евро-2024.

«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его

«Реал» зол на УЕФА из-за «Золотого мяча» – но от них же ничего не зависит! А кто все решает?

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: твиттер France Football
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Испании по футболу
logoЗолотой мяч
logoЕвро-2024
logoчемпионат мира среди клубов
logoРодри
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