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НХЛ. «Флорида» играет с «Баффало», «Тампа» принимает «Нэшвилл», «Коламбус» – «Эдмонтон», «Колорадо» против «Чикаго»

«Флорида» сыграет с «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус» примет «Эдмонтон», «Тампа» – «Нэшвилл», «Колорадо» будет противостоять «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoБаффало
logoТоронто
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoФлорида
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