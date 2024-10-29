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Футболистка «Барсы» Бонмати взяла «Золотой мяч» 2-й сезон подряд. Айтана сделала квадрупл с «блауграной»

Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати выиграла 2-й «Золотой мяч».

26-летняя полузащитница стала обладательницей награды в 2024 году. В прошлом году приз тоже достался испанке.

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла четыре турнира: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. «Блауграна» была признана лучшим женским клубом.

Фото: скриншот трансляции Movistar Plus

Бонмати продлила контракт с «Барсой» до 2028-го. Обладательница «Золотого мяча» стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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