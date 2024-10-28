Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре. Тренер «Барсы» обошел Анчелотти и Альгуасиля
Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре.
Главный тренер «Барселоны» одержал победу в голосовании, обойдя Карло Анчелтти и Иманоля Альгуасиля. Флик выиграл награду уже во второй раз в сезоне – ранее его признали лучшим тренером Ла Лиги в августе.
В октябре «Барселона» под руководством Флика одержала 3 победы в 3 матчах Ла Лиги – над «Алавесом», «Севильей» и «Реалом» – с общим счетом 12:1. Каталонцы лидируют в чемпионате с отрывом в 6 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
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