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Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре. Тренер «Барсы» обошел Анчелотти и Альгуасиля

Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре.

Главный тренер «Барселоны» одержал победу в голосовании, обойдя Карло Анчелтти и Иманоля Альгуасиля. Флик выиграл награду уже во второй раз в сезоне – ранее его признали лучшим тренером Ла Лиги в августе.

В октябре «Барселона» под руководством Флика одержала 3 победы в 3 матчах Ла Лиги – над «Алавесом», «Севильей» и «Реалом» – с общим счетом 12:1. Каталонцы лидируют в чемпионате с отрывом в 6 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
logoКарло Анчелотти
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
рейтинги
logoХанс-Дитер Флик
logoИманоль Альгуасиль
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