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Винисиус Жуниор: «Сделаю в десять раз больше, если придется. Они не готовы»

Винисиус Жуниор выложил сообщение после поражения в борьбе за «Золотой мяч».

Вингер «Реала» занял в голосовании вторую строчку, уступив Родри из «Манчестер Сити».

«Сделаю в десять раз больше, если придется. Они не готовы», – написал бразилец, не прилетевший на церемонию в Париж.

Победа Родри нужнее победы Винисиуса

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Винисиуса Жуниора
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