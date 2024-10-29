Винисиус Жуниор: «Сделаю в десять раз больше, если придется. Они не готовы»

Винисиус Жуниор выложил сообщение после поражения в борьбе за «Золотой мяч».

Вингер «Реала » занял в голосовании вторую строчку, уступив Родри из «Манчестер Сити».

«Сделаю в десять раз больше, если придется. Они не готовы», – написал бразилец, не прилетевший на церемонию в Париж.

Победа Родри нужнее победы Винисиуса