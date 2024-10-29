Винисиус Жуниор: «Сделаю в десять раз больше, если придется. Они не готовы»
Винисиус Жуниор выложил сообщение после поражения в борьбе за «Золотой мяч».
Вингер «Реала» занял в голосовании вторую строчку, уступив Родри из «Манчестер Сити».
«Сделаю в десять раз больше, если придется. Они не готовы», – написал бразилец, не прилетевший на церемонию в Париж.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Винисиуса Жуниора
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