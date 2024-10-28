Кордоба ударом в касание из-за штрафной забил «Крыльям»: мяч перелетел Ломаева по высокой дуге. Форвард «Краснодара» – 2-й бомбардир РПЛ с 7 голами

Джон Кордоба забил «Крыльям», перекинув вратаря с большого расстояния.

На 42-й минуте матча 13-го тура Мир РПЛ форвард «Краснодара » получил мяч на правом фланге атаки и ударом в касание направил мяч в ворота. Мяч по высокой дуге перелетел Ивана Ломаева и влетел в сетку.

Это седьмой гол колумбийца в этом сезоне РПЛ. Кордоба делит второе место в списке бомбардиров с Максимом Глушенковым из «Зенита», их опережает только Алексей Батраков из «Локомотива» (8 голов).

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.