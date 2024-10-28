Эмилиано Мартинес получил трофей Яшина от France Football второй сезон подряд

Эмилиано Мартинес снова получил трофей Яшина.

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины взял приз от France Football второй сезон подряд.

Трофей Яшина вручается лучшему вратарю мира.

Также на награду претендовали Диогу Кошта («Порто»), Джанлуиджи Доннарума («ПСЖ»), Грегор Кобель («Боруссия»), Андрей Лунин («Реал»), Майк Меньян («Милан»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Унаи Симон («Атлетик»), Ян Зоммер («Интер») и Ронуэн Уильямс («Мамелоди Сандаунc»).