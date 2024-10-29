«Сан-Хосе» выиграл впервые в сезоне – после 9 поражений подряд. «Шаркс» вырвали победу у «Юты» (5:4 ОТ), уступая 1:4 к 56-й минуте
«Сан-Хосе» выиграл впервые в сезоне – после 9 поражений подряд.
«Шаркс» совершили камбэк в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:4 ОТ).
К 56-й минуте калифорнийцы уступали со счетом 1:4, но затем забросили 3 шайбы за 1 минуту 50 секунд и перевели игру в овертайм, где и добились победы.
Отличились форварды Фабиан Зеттерлунд (55:28), Микаэль Гранлунд (55:53) и Тайлер Тоффоли (57:18). Точку поставил Александр Веннберг (61:26, в большинстве).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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