«Сан-Хосе» выиграл впервые в сезоне – после 9 поражений подряд. «Шаркс» вырвали победу у «Юты» (5:4 ОТ), уступая 1:4 к 56-й минуте

«Сан-Хосе» выиграл впервые в сезоне – после 9 поражений подряд.

«Шаркс» совершили камбэк в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:4 ОТ).

К 56-й минуте калифорнийцы уступали со счетом 1:4, но затем забросили 3 шайбы за 1 минуту 50 секунд и перевели игру в овертайм, где и добились победы.

Отличились форварды Фабиан Зеттерлунд (55:28), Микаэль Гранлунд (55:53) и Тайлер Тоффоли (57:18). Точку поставил Александр Веннберг (61:26, в большинстве).