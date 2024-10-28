Ямаль получил приз лучшему молодому игроку мира от France Football
Ламин Ямаль выиграл «Копа Трофи» – приз лучшему молодому игроку.
17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании получил «Копа Трофи».
Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручают лучшему футболисту мира не старше 21 года.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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