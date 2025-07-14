Станкович о готовности Угальде: «Полноценной тренировки в «Спартаке» не было ни одной. В целом он в хорошей форме»

Деян Станкович рассказал о готовности к сезону Манфреда Угальде.

В июне форвард «Спартака» выступал за сборную Коста-Рики в матчах отбора ЧМ-2026 и Кубка КОНКАКАФ. Угальде присоединился к красно-белым 11 июля.

— Для всех команд остается одинаковое время до начала чемпионата России. Я удовлетворен нашей подготовкой. Есть моменты, в каких нам еще надо прибавлять.

— Какова готовность Угальде?

— Он всего два раза тренировался с командой. Можно сказать, полноценной тренировки не было ни одной. В целом он в хорошей форме. Будем смотреть непосредственно перед [матчем с] «Динамо» Махачкала и принимать решение, — сказал тренер «Спартака ».