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Паоло Банкеро набрал рекордные в карьере 50 очков в победном матче с «Индианой»

Паоло Банкеро провел лучший матч в карьере.

Форвард повторил рекорд «Орландо» по количеству очков за половину матча, набрав 37 по итогам первых двух четвертей во встрече с «Индианой». Он завершил игру с рекордными в карьере 50 очками – 5-й результат в истории «Мэджик».

«Орландо» одержал победу со счетом 119:115.

Банкеро, который был признан новичком года в 2023 году и стал участником Матча всех звезд в прошлом сезоне, реализовал 13 из 17 с игры в первой половине матча, а после финальной сирены имел в своем активе 16 из 26 попаданий с игры.

Паоло также собрал 13 подборов и отдал 9 результативных передач.

Банкеро – 4-й игрок в истории «Мэджик», набравший 50 и более очков за матч. Он присоединился к Трэйси Макгрейди (4 раза), Шакилу О’Нилу и Нику Андерсону.

В возрасте 21 года и 351 дня Паоло стал самым молодым игроком в истории «Мэджик», набравшим 50 очков за игру, и вторым самым молодым с минимум 50 очками, 10 подборами и 5 передачами в матче НБА, уступая только Леброну Джеймсу (20 лет, 80 дней; 2005 год против «Торонто»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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