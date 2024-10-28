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НБА. «Бостон» встретится с «Милуоки», «Финикс» примет «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

Действующий чемпион «Бостон» примет «Милуоки». «Финикс» и «Лейкерс» проведут второй матч друг с другом за 4 дня.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoБостон
logoАтланта
logoЧикаго
logoКливленд
logoДаллас
logoДенвер
logoДетройт
logoХьюстон
logoИндиана
logoЛейкерс
logoМемфис
logoМайами
logoМилуоки
logoНью-Йорк
logoОрландо
logoФиникс
logoПортленд
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoНБА
logoВашингтон
logoЮта
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