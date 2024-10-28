НБА. «Бостон» встретится с «Милуоки», «Финикс» примет «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

Действующий чемпион «Бостон» примет «Милуоки». «Финикс» и «Лейкерс» проведут второй матч друг с другом за 4 дня. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.