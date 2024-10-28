  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» на 3 очка опережает «Зенит» после 13 туров Мир РПЛ. «Локо» отстает на 5, «Спартак» – на 11
24

«Краснодар» на 3 очка опережает «Зенит» после 13 туров Мир РПЛ. «Локо» отстает на 5, «Спартак» – на 11

«Краснодар» увеличил отрыв от преследователей по итогам 13-го тура Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева сегодня обыграла «Крылья Советов» (2:1). «Зенит» и «Локомотив», идущие следом, сыграли вничью в воскресенье.

«Быки» набрали 33 очка, петербуржцы – 30, московский клуб – 28. «Динамо» идет четвертым с 26 баллами, ЦСКА – пятым с 24. «Спартак» расположился на 6-й строчке с 22 очками.

Опубликовал: Александр Суряев
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКраснодар
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Краснодар» выиграл 10 матчей чемпионата подряд. Рекорд России у ЦСКА – 13
2235 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в гостях
178836 минут назад
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в гостях – 2:1. Кордоба закинул за шиворот Ломаеву, Гальдамес забил на 89-й
4337 минут назад
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже
43511 минут назад
«Комо» предложил 48-летнему Тотти подписать контракт до конца сезона. Экс-капитан «Ромы» закончил в 2017-м (La Repubblica)
2216 минут назад
Мостовой о стажировке у Гвардиолы: «А что я увижу? Только шикарных футболистов, а процесс такой же, как и везде. Я хотел именно в «Спартак»
4921 минуту назад
Каррагер об «МЮ»: «Им нужен топ-тренер, личность с харизмой. Кого бы они ни назначили, нужно надеяться, что Пеп покинет АПЛ, тогда у них появится шанс»
1730 минут назад
Джака занял 16-е место в голосовании «Золотого мяча», Вальверде – 17-й, Эми Мартинес – 18-й, Эдегор – 19-й, Чалханоглу – 20-й
3631 минуту назад
«Краснодар» выиграл 10 матчей чемпионата подряд. Рекорд России у ЦСКА – 13
2235 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в гостях
178836 минут назад
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в гостях – 2:1. Кордоба закинул за шиворот Ломаеву, Гальдамес забил на 89-й
4337 минут назад
Франк из «Брентфорда» – главный претендент на пост тренера «МЮ». Хави тоже в списке, но считается аутсайдером
5844 минуты назад
Тренеры соперников критиковали тен Хага. Они удивлялись, как легко играть против «МЮ» при нем (The Independent)
3449 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо должен был вручать «Золотой мяч» Винисиусу. Неизвестно, примет ли он теперь участие в церемонии
3 минуты назад
Франк об увольнении тен Хага: «Сочувствую Эрику, в «МЮ» он сделал все возможное, выиграл 2 трофея за 2 года. Я счастлив в «Брентфорде», одном из лучших клубов мира»
5 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» в гостях у «Мальорки»
62321 минуту назад
Личка и Пивоваров внесены в список «Миротворца» – из-за символического удара участника боевых действий перед игрой с махачкалинским «Динамо»
1329 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Джандаль»
132 минуты назадLive
Дель Пьеро о 4:4 «Юве» с «Интером»: «Они были как боксеры без защиты: «Мы просто подеремся и посмотрим, чем все кончится». Ди Грегорио был как супергерой, а мяч проходил в сантиметрах от цели»
50 минут назад
Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа» 
459 минут назадLive
У Керема Актюркоглу 10-й уровень Faceit по Counter-Strike. Летом он отказался переходить в «Спартак»
2сегодня, 17:00Киберспорт
Гарначо об увольнении тен Хага: «Спасибо за все, босс. Всегда буду благодарен за доверие и возможность играть в «МЮ»
8сегодня, 16:46
Пети о тен Хаге: «Пришло время для увольнения из «МЮ». Он не показывал страсти, на пресс-конференциях всегда казался скучающим. У него не было поддержки ни от фанатов, ни от игроков»
1сегодня, 16:26