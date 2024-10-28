«Краснодар» на 3 очка опережает «Зенит» после 13 туров Мир РПЛ. «Локо» отстает на 5, «Спартак» – на 11
«Краснодар» увеличил отрыв от преследователей по итогам 13-го тура Мир РПЛ.
Команда Мурада Мусаева сегодня обыграла «Крылья Советов» (2:1). «Зенит» и «Локомотив», идущие следом, сыграли вничью в воскресенье.
«Быки» набрали 33 очка, петербуржцы – 30, московский клуб – 28. «Динамо» идет четвертым с 26 баллами, ЦСКА – пятым с 24. «Спартак» расположился на 6-й строчке с 22 очками.
Опубликовал: Александр Суряев
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