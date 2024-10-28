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Мостовой о стажировке у Гвардиолы: «А что я увижу? Только шикарных футболистов, а процесс такой же, как и везде. Я хотел именно в «Спартак»

Александр Мостовой не видит смысла в стажировке у Пепа Гвардиолы.

Экс-футболист сборной России обучается в тренерской академии РФС с августа 2023 года. «Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.

– Наверняка, вам интереснее стажироваться у условного Гвардиолы, чем в маленькой команде?

– А что я увижу у Гвардиолы? Только шикарных футболистов. А так, увижу такой же процесс, как и везде.

– Получается, у вас никогда не было желания попасть к условным Гвардиоле, Моуринью или Клоппу?

– У меня было такое, что я хотел пройти стажировку в Москве и именно в «Спартаке». Но не сложилось. Ничего страшного, – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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