Василевский отразил 35 из 37 бросков «Нэшвилла». Победа – 5-я в сезоне и 298-я в карьере
Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков «Нэшвилла», победа – 5-я в сезоне.
«Тампа» обыграла «Предаторс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 8 матчах в текущем сезоне у 30-летнего российского вратаря «Лайтнинг» 5 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,53.
За карьеру в рамках регулярок у Василевского 298 побед в 485 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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