Василевский отразил 35 из 37 бросков «Нэшвилла». Победа – 5-я в сезоне и 298-я в карьере

Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков «Нэшвилла», победа – 5-я в сезоне.

«Тампа » обыграла «Предаторс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

В 8 матчах в текущем сезоне у 30-летнего российского вратаря «Лайтнинг» 5 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,53.

За карьеру в рамках регулярок у Василевского 298 побед в 485 играх.