Замгендиректора «Крыльев» о назначении Адиева: «Нужен был человек, который будет помогать раскрывать игроков и добиваться результатов в условиях финансовых ограничений»
— Почему остановились на Адиеве при выборе нового тренера?
— Сложный вопрос и легкий одновременно (улыбается). А кто был еще свободен из тренеров?
Нам нужен был человек, который прежде всего будет помогать «Крыльям» раскрывать футболистов и добиваться результатов в условиях сложных финансовых ограничений. У нас же бан есть на покупку футболистов. Но теперь, после того как мы довольно выгодно продали в «Динамо» Сергеева, у «Крыльев» есть деньги, на которые клуб может рассчитывать.
— На какие позиции «Крыльям» еще нужно усиление на предстоящий сезон?
— Нападающий качественный, полузащитник креативный. Плюс мы еще, конечно, ждем возвращения после травмы Олейникова. Он как раз очень хорошо восстанавливается — темпы отличные, – сказал замгендиректора «Крыльев Советов».