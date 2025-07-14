Тарханов о Шилове: «Надо лезть из кожи вон, чтобы превзойти тех, кого приглашает «Зенит». А то сейчас молодые чуть взлетят, только деньги у них появятся – уже перестают тренироваться как надо»

Александр Тарханов оценил перспективы Вадима Шилова в «Зените».

17-летний форвард забил гол в недавнем товарищеском матче со «Сьоном» (5:2).

— Хороший пацан, интересный. Талант у него есть. Надо смотреть, как он себя будет проявлять.

— Скромный рост 174 см — не помеха в современном футболе?

— Нет, почему? Шилов — скоростной, шустрый, техничный. И такой крепкий, хорошо на ногах стоит. Возьмите сборную Испании, «Барселону» — в средней линии там все маленькие.

Панов у «Зенита» тоже бегал миниатюрный, вспомните. До сборной доигрался, французам забивал. Рост — это не главное. Наоборот, маленький рост дает скорость, резкость.

— Просто в «Зените» давно ждут своих воспитанников, особенно болельщики, но пока никто не пробился в состав.

— Конечно, болельщики рады, если свой парень выходит и показывает что-то на поле. У нас вообще много ребят способных в футболе. Надо им только доверять.

— А как доверять? Если молодой игрок слабее легионеров на тренировках, давать ему шанс в официальных матчах?

— Все решает конкуренция, играть должны сильнейшие. Вот у Шилова есть качества — надо их развивать, чтобы он был сильнее бразильцев. И ему самому, и тренерам «Зенита». А то сейчас молодые чуть-чуть взлетят, только деньги у них появятся, они уже перестают тренироваться как надо.

А надо, наоборот, тренироваться в десять раз больше в этом возрасте, лезть из кожи вон, чтобы превзойти тех игроков, которых приглашает «Зенит», – сказал заслуженный тренер России.