«Палмер – игрок топ-уровня, как и многие другие в «Челси». Он немного замкнутый, но знает, когда нужно высказаться». Гюсто о хавбеке
Мало Гюсто назвал Коула Палмера игроком топ-уровня.
Хавбек «Челси» признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира, завершившегося победой «синих». Палмер забил 2 гола и сделал ассист в финальном матче турнира против «ПСЖ» (3:0).
«Он всегда немного замкнутый и сдержанный, но он очень хороший человек. Он знает, когда нужно высказаться. Он также умеет пошутить, чтобы помочь команде немного расслабиться.
У нас всех очень хорошие отношения. Мы очень рады иметь такого игрока.
Теперь все знают Коула. Все знали его и раньше. Он игрок топ-уровня, как и многие другие в этой команде. Он очень много сделал для нас в этом матче», – сказал защитник «Челси» после финала КЧМ.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
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