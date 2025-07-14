«Палмер – игрок топ-уровня, как и многие другие в «Челси». Он немного замкнутый, но знает, когда нужно высказаться». Гюсто о хавбеке

Мало Гюсто назвал Коула Палмера игроком топ-уровня.

Хавбек «Челси » признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира, завершившегося победой «синих». Палмер забил 2 гола и сделал ассист в финальном матче турнира против «ПСЖ » (3:0).

«Он всегда немного замкнутый и сдержанный, но он очень хороший человек. Он знает, когда нужно высказаться. Он также умеет пошутить, чтобы помочь команде немного расслабиться.

У нас всех очень хорошие отношения. Мы очень рады иметь такого игрока.

Теперь все знают Коула . Все знали его и раньше. Он игрок топ-уровня, как и многие другие в этой команде. Он очень много сделал для нас в этом матче», – сказал защитник «Челси» после финала КЧМ .