«Реал» считает победу Родри на «Золотом мяче» неуважением и не понимает, почему награда не досталась Карвахалю. Клуб допускает, что повлияли плохие отношения с УЕФА

В «Реале» считают, что организаторы «Золотого мяча» не уважают клуб.

Ранее появилась информация , что «Золотой мяч» получит полузащитник «Манчестер Сити » Родри, а не вингер «Реала» Винисиус, как ожидалось. Из-за этого «Мадрид» отменил поездку на церемонию.

По информации COPE, Relevo и других испанских медиа, в «Реале» считают, что клуб не уважают, иначе награду получил бы защитник «сливочных» Дани Карвахаль , а не Родри.

В «Мадриде » допускают , что Винисиус может уступить Родри по числу трофеев в сезоне, но это не относится к Карвахалю, который выиграл Евро-2024, Лигу чемпионов и Ла Лигу .

В «Реале» предполагают, что на результаты повлияли плохие отношения клуба с УЕФА. В «Мадриде» называют награду «Золотым мячом УЕФА».

Родри берет «Золотой мяч» вместо Винисиуса? Онлайн