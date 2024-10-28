«Реал» считает победу Родри на «Золотом мяче» неуважением и не понимает, почему награда не досталась Карвахалю. Клуб допускает, что повлияли плохие отношения с УЕФА
В «Реале» считают, что организаторы «Золотого мяча» не уважают клуб.
Ранее появилась информация, что «Золотой мяч» получит полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а не вингер «Реала» Винисиус, как ожидалось. Из-за этого «Мадрид» отменил поездку на церемонию.
По информации COPE, Relevo и других испанских медиа, в «Реале» считают, что клуб не уважают, иначе награду получил бы защитник «сливочных» Дани Карвахаль, а не Родри.
В «Мадриде» допускают, что Винисиус может уступить Родри по числу трофеев в сезоне, но это не относится к Карвахалю, который выиграл Евро-2024, Лигу чемпионов и Ла Лигу.
В «Реале» предполагают, что на результаты повлияли плохие отношения клуба с УЕФА. В «Мадриде» называют награду «Золотым мячом УЕФА».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
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