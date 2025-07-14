Йович не заинтересовал «Спартак». Клубу предложили подписать экс-форварда «Милана» (Metaratings)
Лука Йович не заинтересовал «Спартак».
27-летний нападающий был предложен российскому клубу, об этом сообщает Metaratings.
Но на данный момент красно-белые не заинтересованы в трансфере сербского футболиста и рассматривают другие варианты на позицию форварда.
Лука Йович ранее покинул «Милан» и стал свободным агентом после того, как срок его контракта с клубом истек.
В прошлом сезоне нападающий забил два мяча в 15 матчах Серии А. В среднем он проводил на поле 36 минут. Его статистику можно изучить здесь.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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