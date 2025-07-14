Хомуха о переподписании Даку: «Рубин» может побороться за место в топ-6. Мирлинд делает разницу на поле, команда сыгранная»

Дмитрий Хомуха считает, что «Рубин» может побороться за топ-6 в РПЛ.

В воскресенье казанский клуб продлил контракт со своим лучшим бомбардиром Мирлиндом Даку до 2029 года.

«Переподписание Даку — это очень хорошая новость для болельщиков «Рубина ». Это футболист, который делает разницу на поле, и он подписывает новый контракт с казанцами. Думаю, там прописаны какие-то отступные, и если будет достойное предложение, то он может уйти на повышение в России или уехать в Европу.

Сможет ли «Рубин» побороться за топ-6? Вполне допускаю. «Рубин» — сыгранная команда, тренер на месте, всем понятны его требования. Думаю, они могут побороться за место в шестерке», – сказал экс-тренер молодежной сборной России.

В прошлом сезоне «Рубин» финишировал в РПЛ седьмым.