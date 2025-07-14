«Это самое крутое, что мы видели за последний месяц». Радимов об ассисте Барриоса головой лежа в матче с «Войводиной»
Владислав Радимов впечатлен эффектным ассистом Вильмара Барриоса.
В товарищеском матче против «Войводины» (7:1) хавбек «Зенита» в эпизоде с седьмым забитым голом потерял равновесие, проскользил по газону, но сумел отдать результативный пас головой на Луиса Энрике.
«В футболе не бывает безвыходных ситуаций. Это для молодежи, которая говорит: «Что я мог сделать?» Вот Барриос был готов, что будет продолжение.
Голевая передача — это самое крутое, что мы видели за последний месяц», — сказал бывший футболист «Зенита».
«Самым радостным моментом была голевая передача Барриоса, который практически в подкате головой ее вырезал на Энрике», — добавил ассистент тренера «Зенита» Анатолий Тимощук.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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