«Это самое крутое, что мы видели за последний месяц». Радимов об ассисте Барриоса головой лежа в матче с «Войводиной»

Владислав Радимов впечатлен эффектным ассистом Вильмара Барриоса.

В товарищеском матче против «Войводины» (7:1) хавбек «Зенита» в эпизоде с седьмым забитым голом потерял равновесие, проскользил по газону, но сумел отдать результативный пас головой на Луиса Энрике .

«В футболе не бывает безвыходных ситуаций. Это для молодежи, которая говорит: «Что я мог сделать?» Вот Барриос был готов, что будет продолжение.

Голевая передача — это самое крутое, что мы видели за последний месяц», — сказал бывший футболист «Зенита ».

«Самым радостным моментом была голевая передача Барриоса, который практически в подкате головой ее вырезал на Энрике», — добавил ассистент тренера «Зенита» Анатолий Тимощук .