Станкович об эмоциональности: «Никогда не буду статуей на скамейке. В такие моменты я искренен, не умею по-другому»

Деян Станкович объяснил свою эмоциональность во время матчей.

– В прошлом сезоне вы получили 6 желтых карточек в Мир РПЛ, 5 и 1 красную – в Фонбет Кубке России. Судейство в России – проблема для вас?

– Без комментариев.

– Тем не менее: вы один из самых эмоциональных тренеров лиги. Это вам мешает?

– Бывает, и я могу это признать после матча.

Но это то, как я проживаю игру, в такие моменты я абсолютно искренен. Я не умею по-другому. Я никогда не буду статуей на скамейке.

– Сколько вам нужно времени, чтобы остыть после игры?

– Ночь. Но это очень длинная ночь, – сказал в интервью Спортсу’’ главный тренер «Спартака » Деян Станкович .

Первое интервью Станковича в «Спартаке»: что случилось в прошлом сезоне?