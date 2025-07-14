Станкович об эмоциональности: «Никогда не буду статуей на скамейке. В такие моменты я искренен, не умею по-другому»
Деян Станкович объяснил свою эмоциональность во время матчей.
– В прошлом сезоне вы получили 6 желтых карточек в Мир РПЛ, 5 и 1 красную – в Фонбет Кубке России. Судейство в России – проблема для вас?
– Без комментариев.
– Тем не менее: вы один из самых эмоциональных тренеров лиги. Это вам мешает?
– Бывает, и я могу это признать после матча.
Но это то, как я проживаю игру, в такие моменты я абсолютно искренен. Я не умею по-другому. Я никогда не буду статуей на скамейке.
– Сколько вам нужно времени, чтобы остыть после игры?
– Ночь. Но это очень длинная ночь, – сказал в интервью Спортсу’’ главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Первое интервью Станковича в «Спартаке»: что случилось в прошлом сезоне?
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости