Гендиректор «Спартака» о Пруцеве и «Локомотиве»: «Данил нам нужен самим. Обмен невозможен»
Олег Малышев заявил, что «Спартак» не планирует обменивать Данила Пруцева.
Ранее появилась информация, что «Локомотив» может обменять Илью Самошникова в «Спартак» на Данила Пруцева.
– «Спартаку» нравится Самошников, а «Локомотив» проявляет интерес к Пруцеву. Возможен ли обмен?
– Обмен в любом случае невозможен. Пруцев нам нужен самим, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
В прошлом сезоне Самошников провел 24 матча в Мир РПЛ, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи.
Пруцев сыграл 19 матчей в чемпионате, забив 1 гол и сделав 3 передачи.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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