Гендиректор «Спартака» о Пруцеве и «Локомотиве»: «Данил нам нужен самим. Обмен невозможен»

Олег Малышев заявил, что «Спартак» не планирует обменивать Данила Пруцева.

Ранее появилась информация , что «Локомотив» может обменять Илью Самошникова в «Спартак » на Данила Пруцева .

– «Спартаку» нравится Самошников, а «Локомотив» проявляет интерес к Пруцеву. Возможен ли обмен?

– Обмен в любом случае невозможен. Пруцев нам нужен самим, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев .

В прошлом сезоне Самошников провел 24 матча в Мир РПЛ , забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи.

Пруцев сыграл 19 матчей в чемпионате, забив 1 гол и сделав 3 передачи.