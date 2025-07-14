Быстров о «Зените»: «Глушенков был недоволен, но раз он в команде, все вопросы решены. Неприезд Вендела идет во вред – это немыслимо, нужны штрафы»

Владимир Быстров положительно оценил трансферную политику «Зенита».

– Мне кажется, работа была проведена колоссальная. Многие хорошие игроки пришли, старые остались. Подписали тех, кто нужен для тренировок, для коллектива. С другими, я думаю, поговорили и решили, что все-таки они плывут в одну сторону и на одной лодке.

– Вы имеете в виду Вендела?

– Нет, я Вендела не имею в виду. Я имею в виду Максима Глушенкова . Он был недоволен, но раз он в команде – значит, все вопросы решены. И все остальные недовольные, которые были в команде, тоже.

– А как тогда можно объяснить очередной неприезд Вендела из отпуска и пропуск им предсезонной подготовки?

– Для меня это немыслимо. Если только есть какие-то форс-мажорные обстоятельства, семейные проблемы. Бывают разные ситуации. Тогда, в принципе, да.

Но на моей практике все, кто задерживались, даже на день-два, получали огромные штрафы. Когда штрафовали на всю зарплату – у других отпадало желание так делать. А так, естественно, это не идет на пользу команде. Это только во вред, – сказал бывший полузащитник «Зенита » Владимир Быстров .