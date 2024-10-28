«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его

Делегация «Реала» не поедет на церемонию вручения «Золотого мяча».

Ранее стало известно, что Винисиус Жуниор , считавшийся фаворитом на победу в 2024 году, не получит приз – первым в голосовании стал Родри .

По информации Marca, узнав результаты голосования, «Реал » за несколько часов до вылета отменил рейс, на котором делегация клуба в составе 50 человек должна была вылететь в Париж на сегодняшнюю церемонию вручения «Золотого мяча».

Отметим, что испанская газета 24 сентября сообщала , что Винисиус получит «Золотой мяч», а вингер «Реала» уже знает об этом, компания Nike даже сделала золотые бутсы для бразильца.

Инсайдер Фабрицио Романо также подтвердил , что представителей мадридского клуба не будет на сегодняшнем мероприятии.

Как отметил журналист Хосеп Педрероль, представляющий El Chiringuito TV, решение не посещать церемонию вручения «Золотого мяча» принял Винисиус – клуб и партнеры по команде поддержали бразильца.

Также сообщается, что награда лучшему тренеру года, на которую претендовал Карло Анчелотти , достанется Луису де ла Фуэнте , выигравшему Евро-2024 со сборной Испании.