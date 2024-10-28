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«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его

Делегация «Реала» не поедет на церемонию вручения «Золотого мяча».

Ранее стало известно, что Винисиус Жуниор, считавшийся фаворитом на победу в 2024 году, не получит приз – первым в голосовании стал Родри.

По информации Marca, узнав результаты голосования, «Реал» за несколько часов до вылета отменил рейс, на котором делегация клуба в составе 50 человек должна была вылететь в Париж на сегодняшнюю церемонию вручения «Золотого мяча».

Отметим, что испанская газета 24 сентября сообщала, что Винисиус получит «Золотой мяч», а вингер «Реала» уже знает об этом, компания Nike даже сделала золотые бутсы для бразильца.

Инсайдер Фабрицио Романо также подтвердил, что представителей мадридского клуба не будет на сегодняшнем мероприятии.

Как отметил журналист Хосеп Педрероль, представляющий El Chiringuito TV, решение не посещать церемонию вручения «Золотого мяча» принял Винисиус – клуб и партнеры по команде поддержали бразильца.

Также сообщается, что награда лучшему тренеру года, на которую претендовал Карло Анчелотти, достанется Луису де ла Фуэнте, выигравшему Евро-2024 со сборной Испании.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoКарло Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoСборная Испании по футболу
logoЗолотой мяч
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
logoЛуис де ла Фуэнте
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