«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его
Ранее стало известно, что Винисиус Жуниор, считавшийся фаворитом на победу в 2024 году, не получит приз – первым в голосовании стал Родри.
По информации Marca, узнав результаты голосования, «Реал» за несколько часов до вылета отменил рейс, на котором делегация клуба в составе 50 человек должна была вылететь в Париж на сегодняшнюю церемонию вручения «Золотого мяча».
Отметим, что испанская газета 24 сентября сообщала, что Винисиус получит «Золотой мяч», а вингер «Реала» уже знает об этом, компания Nike даже сделала золотые бутсы для бразильца.
Инсайдер Фабрицио Романо также подтвердил, что представителей мадридского клуба не будет на сегодняшнем мероприятии.
Как отметил журналист Хосеп Педрероль, представляющий El Chiringuito TV, решение не посещать церемонию вручения «Золотого мяча» принял Винисиус – клуб и партнеры по команде поддержали бразильца.
Также сообщается, что награда лучшему тренеру года, на которую претендовал Карло Анчелотти, достанется Луису де ла Фуэнте, выигравшему Евро-2024 со сборной Испании.
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