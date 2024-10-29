«Виннипег» проиграл «Торонто» (4:6) – 1-е поражение в сезоне после 8 побед на старте. Таварес сделал хет-трик
«Виннипег» проиграл «Торонто» (4:6) – 1-е поражение в сезоне.
«Джетс» прервали свою 8-матчевую победную серию со старта сезона. Вратарь команды Коннор Хеллибак пропустил 5 шайб, отразив 30 бросков из 35.
Форвард «Лифс» Джон Таварес сделал хет-трик, также по 3 очка набрали его партнеры Вильям Нюландер (1+2) и Макс Пачиоретти (0+3). На счету капитана команды Остона Мэттьюса 1 результативная передача.
У «Виннипега» отличился форвард Кайл Коннор, набравший 4 (2+2) балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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