«Виннипег» проиграл «Торонто» (4:6) – 1-е поражение в сезоне после 8 побед на старте. Таварес сделал хет-трик

«Виннипег» проиграл «Торонто» (4:6) – 1-е поражение в сезоне.

«Джетс» прервали свою 8-матчевую победную серию со старта сезона. Вратарь команды Коннор Хеллибак пропустил 5 шайб, отразив 30 бросков из 35.

Форвард «Лифс» Джон Таварес сделал хет-трик, также по 3 очка набрали его партнеры Вильям Нюландер (1+2) и Макс Пачиоретти (0+3). На счету капитана команды Остона Мэттьюса 1 результативная передача.

У «Виннипега » отличился форвард Кайл Коннор, набравший 4 (2+2) балла.