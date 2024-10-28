КХЛ. «Трактор» против «Автомобилиста», СКА примет «Сибирь»

СКА примет «Сибирь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также сегодня «Трактор » сыграет с «Автомобилистом ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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