💣 «МЮ» объявил об отставке тен Хага. Команду временно возглавил ван Нистелрой
Эрик тен Хаг покинул «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» официально объявил об уходе нидерландского специалиста с поста главного тренера.
После отставки тен Хага временным тренером «Манчестер Юнайтед» назначен его ассистент и бывший форвард команды Руд ван Нистелрой.
Тен Хаг возглавил «МЮ» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок английской лиги в сезоне-2022/23 и Кубок Англии в сезоне-2023/24.
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет 14-м в таблице АПЛ, набрав 11 очков в 9 турах. Воскресенье было поражение от «Вест Хэма» (1:2). У команды 3 победы в 14 матчах во всех турнирах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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