💣 «МЮ» объявил об отставке тен Хага. Команду временно возглавил ван Нистелрой

Эрик тен Хаг покинул «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» официально объявил об уходе нидерландского специалиста с поста главного тренера.

После отставки тен Хага временным тренером «Манчестер Юнайтед » назначен его ассистент и бывший форвард команды Руд ван Нистелрой .

Тен Хаг возглавил «МЮ» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок английской лиги в сезоне-2022/23 и Кубок Англии в сезоне-2023/24.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет 14-м в таблице АПЛ, набрав 11 очков в 9 турах. Воскресенье было поражение от «Вест Хэма» (1:2). У команды 3 победы в 14 матчах во всех турнирах.