Марцел Личка раскрыл сумму своих ежемесячных расходов.

Ранее голкипер «Зенита» Евгений Латышонок заявил , что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

«Футболист «Зенита » тратит 300 евро в месяц? Он тратит 300, а я – примерно 500 евро (более 52 000 рублей – Спортс’‘) в месяц.

У нас на базе есть завтрак и обед, поэтому я не теряю денег на еду. Только вечером могу сходить в «Ашан» и купить себе все, что захочу, либо останусь поесть. Я люблю еду на гриле, например, хороший стейк.

Сейчас на Рождество придется идти покупать подарки. А так, для себя… Не говорю про походы в кафе, потому что это небольшие деньги.

Я не человек, который должен каждую неделю покупать Dolce&Gabbana или Gucci. Это для молодых можно, а для меня это, честно скажу, – фигня.

Можно в Zara сходить, там тоже хорошие вещи. Костюм Bosco мне подарили, а вы думаете, что я купил его за большие деньги.

Больше всего трачу на детей и семью. Когда закончится первая часть сезона, поедем в Испанию посмотреть на Заху (Арсена Захаряна – Спортс’‘), потому что сын попросил.

15 декабря в Сан-Себастьяне они будут играть с «Лас-Пальмасом ». Возьму на футбол семью, а потом, после нового года, как всегда, поедем в Диснейленд на 3-4 дня. Получается, трачу деньги на семью.

Мне хорошо, у меня есть деньги и могу помогать налево и направо. Но мне не нравится просто тратить, чтобы показать свое богатство», – сказал главный тренер «Динамо » Марцел Личка .

Личка о 4:3 «Динамо» с «Химками»: «Я за атакующий футбол, как у «Барсы» против «Реала». Хочется, чтобы на стадионе были десятки тысяч болельщиков, а не 1500 – с грустной игрой люди не придут»