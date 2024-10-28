«Реал» – лучший клуб сезона по версии France Football. «Мадрид» выиграл ЛЧ, Ла Лигу и Суперкубок Испании в прошлом сезоне
«Реал Мадрид» признан лучшим клубом сезона по версии France Football.
В прошлом сезоне «Мадрид» выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.
На награду также претендовали «Боруссия» Дортмунд, «Жирона», «Байер» и «Манчестер Сити».
Опубликовал: Михаил Большаков
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