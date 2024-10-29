Кучеров впервые в сезоне остался без очков – в 9-м матче. У него 3 броска и 2 потери за 21:44 с «Нэшвиллом»

Никита Кучеров впервые в сезоне остался без очков – в 9-м матче.

Форвард «Тампы » прервал свою результативную серию со старта регулярного чемпионата НХЛ в игре с «Предаторс» (3:2 ОТ).

31-летний россиянин (21:44, 4:57 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ и допустил 2 потери.

В 9 играх в текущем сезоне у него 14 (8+6) очков при полезности «+7».