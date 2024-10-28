Комментатор Лама о том, что «Реал» не приехал на церемонию «Золотого мяча»: «Решение Переса – поведение неудачника. Где фэйр-плей, достоинство и ценности?»
Маноло Лама высказался о решении «Реала» не посещать церемонию «Золотого мяча».
Сегодня проходит церемония вручения награды лучшему футболисту года по версии France Football в парижском театре «Шатле».
Ранее стало известно, что «Реал» отменил поездку на церемонию вручения «Золотого мяча», узнав о грядущей победе Родри. Винисиус Жуниор решил не участвовать в мероприятии, клуб и партнеры поддержали его.
«Решение Флорентино Переса – это решение неудачника. Где фэйр-плей, достоинство и ценности? Мячик мой, и я ухожу домой в бешенстве», – написал комментатор Маноло Лама.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: COPE
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