Комментатор Лама о том, что «Реал» не приехал на церемонию «Золотого мяча»: «Решение Переса – поведение неудачника. Где фэйр-плей, достоинство и ценности?»

Маноло Лама высказался о решении «Реала» не посещать церемонию «Золотого мяча».

Сегодня проходит церемония вручения награды лучшему футболисту года по версии France Football в парижском театре «Шатле».

Ранее стало известно, что «Реал » отменил поездку на церемонию вручения «Золотого мяча», узнав о грядущей победе Родри . Винисиус Жуниор решил не участвовать в мероприятии, клуб и партнеры поддержали его.

«Решение Флорентино Переса – это решение неудачника. Где фэйр-плей, достоинство и ценности? Мячик мой, и я ухожу домой в бешенстве», – написал комментатор Маноло Лама.