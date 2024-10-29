Марченко сделал 2 передачи в матче с «Эдмонтоном». У него 11 очков и «+6» в 8 играх

Кирилл Марченко сделал 2 результативные передачи в матче с «Эдмонтоном».

Форвард «Коламбуса » выступил ассистентом при двух шайбах Шона Монахана в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (6:1).

На счету 24-летнего россиянина стало 11 (4+7) очков в текущем сезоне при полезности «+6».

Сегодня Марченко (17:40, 4:12 – в большинстве, 0:27 – в меньшинстве, «+1») остался без бросков в створ или мимо. У него 2 силовых приема, 2 потери и 1 перехват.