Макдэвид получил травму в 1-й смене матча с «Коламбусом». Он вернется в Эдмонтон, где пройдет обследование

Коннор Макдэвид получил травму нижней части тела в матче с «Коламбусом».

Капитан «Эдмонтона» сыграл только 37 секунд в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (1:6).

В первой же смене форвард «Ойлерс» врезался в борт после столкновения с защитником клуба из Огайо Заком Веренски.

Главный тренер канадского клуба Крис Кноблаух сообщил, что Макдэвид вернется в Эдмонтон, где пройдет обследование во вторник.

«Играть без лучшего игрока тяжело, но это ненадолго, надеюсь. Может, он пропустит одну игру или две. Ясно, что без него наша команда выглядит по-другому», – сказал Кноблаух.

У «Эдмонтона » впереди еще два матча на выезде – против «Нэшвилла» (в четверг) и «Калгари» (в воскресенье).

27-летний Макдэвид в текущем сезоне набрал 10 (3+7) очков в 10 играх при полезности «+4».