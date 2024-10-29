Макдэвид получил травму в 1-й смене матча с «Коламбусом». Он вернется в Эдмонтон, где пройдет обследование
Коннор Макдэвид получил травму нижней части тела в матче с «Коламбусом».
Капитан «Эдмонтона» сыграл только 37 секунд в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (1:6).
В первой же смене форвард «Ойлерс» врезался в борт после столкновения с защитником клуба из Огайо Заком Веренски.
Главный тренер канадского клуба Крис Кноблаух сообщил, что Макдэвид вернется в Эдмонтон, где пройдет обследование во вторник.
«Играть без лучшего игрока тяжело, но это ненадолго, надеюсь. Может, он пропустит одну игру или две. Ясно, что без него наша команда выглядит по-другому», – сказал Кноблаух.
У «Эдмонтона» впереди еще два матча на выезде – против «Нэшвилла» (в четверг) и «Калгари» (в воскресенье).
27-летний Макдэвид в текущем сезоне набрал 10 (3+7) очков в 10 играх при полезности «+4».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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