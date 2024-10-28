Мартемьянов покинул пост главного тренера «Амура» после 6 поражений подряд. Команда идет 11-й на Востоке

Тренер Андрей Мартемьянов покидает «Амур».

Стороны пришли к решению о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон.

«Хоккейный клуб «Амур» благодарит Андрея Алексеевича Мартемьянова за проделанную работу, честный труд, запомнившиеся нам надолго зиму и весну 2024 года, и желает ему успеха в дальнейшей тренерской карьере», – говорится в сообщении клуба.

Андрей Мартемьянов возглавлял «Амур » с мая 2023 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф-2024 с восьмого места в Восточной конференции и уступила в первом раунде «Металлургу» в шести матчах.

На данный момент «Амур» занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 12 очков после 20 игр.

27 октября клуб уступил «Северстали» (0:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это поражение стало для команды шестым подряд .

В игре с московским «Динамо» 29 октября исполнять обязанности главного тренера «Амура» будет Виктор Костюченок .