Винисиус не будет получать больше Мбаппе в «Реале». Вингер и клуб еще не договорились о новом контракте из-за финансов (Хосеп Педрероль)
Винисиус Жуниор и «Реал Мадрид» пока не договорились о новом контракте.
По данным журналиста и ведущего шоу El Chiringuito de Jugones Хосепа Педрероля, вопрос продления контракта 25-летнего вингера на данный момент не закрыт.
Уточняется, что дело в финансах. Сейчас позиция клуба такова, что бразилец не будет зарабатывать больше форварда Килиана Мбаппе.
Ранее сообщалось, что Винисиус запрашивает зарплату в размере около 30 миллионов евро в год, включая бонус за продление договора.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер El Chiringuito TV
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