Винисиус не будет получать больше Мбаппе в «Реале». Вингер и клуб еще не договорились о новом контракте из-за финансов (Хосеп Педрероль)

Винисиус Жуниор и «Реал Мадрид» пока не договорились о новом контракте.

По данным журналиста и ведущего шоу El Chiringuito de Jugones Хосепа Педрероля, вопрос продления контракта 25-летнего вингера на данный момент не закрыт.

Уточняется, что дело в финансах. Сейчас позиция клуба такова, что бразилец не будет зарабатывать больше форварда Килиана Мбаппе .

Ранее сообщалось , что Винисиус запрашивает зарплату в размере около 30 миллионов евро в год, включая бонус за продление договора.