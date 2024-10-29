Анчелотти стал тренером года по версии France Football. «Реал» взял 4 трофея в сезоне-2023/24
Карло Анчелотти – лучший тренер года.
Возглавляющий «Реал» итальянец получил награду имени Йохана Кройффа от France Football в рамках церемонии вручения «Золотого мяча».
Анчелотти опередил Хаби Алонсо («Байер»), Луиса де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити») и Лионеля Скалони (сборная Аргентины).
В сезоне-2023/23 «Реал» под руководством 65-летнего Анчелотти выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.
«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его
«Реал» зол на УЕФА из-за «Золотого мяча» – но от них же ничего не зависит! А кто все решает?
Опубликовал: Артём Стёпин
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