«Барсе» интересен вингер «Баварии» Сарагоса. Испанец согласен на трансфер (Эду Аггире)

«Барселона» заинтересована в вингере «Баварии» Брайане Сарагосе.

Представители «блауграны» контактировали с окружением игрока, который был бы рад перейти в каталонский клуб, сообщил журналист Эду Аггире в эфире El Chiringuito TV.

Действующий контракт Сарагосы с мюнхенцами рассчитан до 2029 года. Вторую часть минувшего сезона испанец провел в аренде в «Осасуне».

С полной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .