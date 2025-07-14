«Барсе» интересен вингер «Баварии» Сарагоса. Испанец согласен на трансфер (Эду Аггире)
«Барселона» заинтересована в вингере «Баварии» Брайане Сарагосе.
Представители «блауграны» контактировали с окружением игрока, который был бы рад перейти в каталонский клуб, сообщил журналист Эду Аггире в эфире El Chiringuito TV.
Действующий контракт Сарагосы с мюнхенцами рассчитан до 2029 года. Вторую часть минувшего сезона испанец провел в аренде в «Осасуне».
С полной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер El Chiringuito TV
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