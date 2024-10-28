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Мбаппе чувствует, что подвел «Реал» в класико, но уверен, что добьется успеха в клубе (Эду Агирре)

Килиан Мбаппе чувствует, что подвел «Реал», но уверен в своем успехе в клубе.

Об этом рассказал инсайдер Эду Агирре в эфире El Chiringuito.

Ранее мадридский клуб проиграл «Барселоне» в матче 11-го тура Ла Лиги со счетом 0:4.

25-летний француз провел на поле всю игру, нанес три удара в створ ворот и восемь раз попал в офсайд. Два его гола были отменены.

Всего на счету Мбаппе 8 забитых мячей и 2 ассиста в 14 матчах за «Реал».

Клубное ТВ «Реала» про 0:4 с «Барсой»: «Результат справедлив, но чрезмерен. Разница в точности, Мбаппе и Винисиусу не хватало концентрации. «Мадрид» еще будет бороться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер El Chiringuito
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoКласико
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