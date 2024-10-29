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Винисиус занял 2-е место в борьбе за «Золотой мяч», Беллингем – 3-е, Карвахаль – 4-е

Винисиус стал вторым в голосовании за «Золотой мяч».

Вингер «Реала» и сборной Бразилии уступил лишь хавбеку «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, ставшему обладателем приза.

Третье место занял полузащитник «Мадрида» и сборной Англии Джуд Беллингем. Четвертым стал еще один игрок «Мадрида» – испанский защитник Даниэль Карвахаль.

Победа Родри нужнее победы Винисиуса

«Золотой мяч» Родри – феноменален

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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