  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алексей Ягудин: «Нельзя год за годом штамповать выигрышных, молодых, быстро крутящихся. Мне радостно, что мужики вновь заставляют собираться больше зрителей»
8

Алексей Ягудин: «Нельзя год за годом штамповать выигрышных, молодых, быстро крутящихся. Мне радостно, что мужики вновь заставляют собираться больше зрителей»

Алексей Ягудин заявил, что в России серьезно вырос уровень мужского катания.

Накануне фигурист Марк Кондратюк выиграл этап Гран-при России в Магнитогорске (289,74), вторым стал Роман Савосин (275,55), третьим – Евгений Семененко (274,97), четвертым – Егор Рухин (259,13). При этом Кондратюк и Рухин исполнили по пять четверных прыжков в своих произвольных программах.

«В последние годы у нас в топе было женское катание, и это нормально. Мне искренне приятно было увидеть на Гран-при в заявке на произвольную программу 24 четверных у финальной разминки мужчин. Конечно, у кого-то что-то не получалось, но и Рухин, и Кондратюк сделали по пять четверных. Плюс Марк еще и комбинацию из двух тройных акселей исполнил.

Да, было видно, как такой набор высасывает из них все силы, в каком состоянии они докатывают программу, но самое главное – справляются. Уровень, конечно, серьезно подрос. Марк был звездой контрольных прокатов, и у многих был вопрос, продержится ли он дальше? Как видите, держится.

Что касается остальных – Дикиджи, Гуменника, Семененко, которые выстреливали в прошлом году, то таких задач, как Марк, они себе на контрольные не ставили. А у него прошлый сезон прошел не очень хорошо.

Каждый должен находить свою мотивацию. Да, понятно, что у нас сейчас нет международных турниров, и по многим это очень бьет, но послушайте – есть чемпионат России, его никто не отменял. И если вы теряете мотивацию, занимая там четвертые-пятые места, то что вы здесь вообще делаете? Вы докажите свою силу на национальном чемпионате, выиграйте его, а потом уже можно и мотивацию обсудить.

Повторюсь, мне очень приятно видеть, что мужики наши подтянулись. А что касается девушек, то это нормально – это жизнь. В Магнитогорске мы не увидели от них четверных, но давайте вспомним недавнее прошлое, когда мужские соревнования смотреть было интереснее, а потом девушки нас приучили к другому, они что-то невероятное творили, и достаточно длительное время.

И мы говорили: а где же наши парни? Невозможно лидировать постоянно в одном каком-то направлении, улучшая рекорд за рекордом. Всякий прогресс рано или поздно должен притормозиться, это нормально.

Чтобы двигаться дальше, нужно переосмысление какое-то. Нельзя год за годом штамповать выигрышных, молодых, перспективных, быстро крутящихся, вкручивающихся. Всегда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Мне очень радостно, что мужики вновь заставляют собираться больше зрителей на трибунах, потому что они более интересны и непредсказуемы», – сказал олимпийский чемпион Ягудин.

Кондратюк так хорош, что потягался бы с Малининым?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoАлексей Ягудин
logoсборная России
logoчемпионат России
мужское катание
женское катание
logoПетр Гуменник
logoЕвгений Семененко
Егор Рухин
logoконтрольные прокаты
logoВладислав Дикиджи
logoСерия Гран-при России
Звезды Магнитки
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кондратюк победил, Савосин – 2-й, Семененко – 3-й
1015вчера, 12:45
Кондратюк и Рухин исполнили по пять квадов в произвольной на Гран-при России
38вчера, 12:30
Савосин, Угожаев, Попов и Рухин откатали короткую на Гран-при России в Магнитогорске с двумя квадами, Семененко и Кондратюк ошиблись на каскаде
1626 октября, 13:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон. Мы настроены работать вдолгую»
38 минут назад
«Возможно, когда-нибудь прыгнем параллельное сальто за ручку». Ежлов и Шевченко о прыжках в танцах
257 минут назад
Валиева о шоу Навки: «Я очень рада, что мы снова выходим на лед в «Вечерах на хуторе». Мне близка роль Одарки – в ней много переживаний юной, хрупкой души»
16сегодня, 08:27
Гиллес и Пуарье выиграли пятый подряд Гран-при Канады в танцах: «В этапе есть нечто особенное – нам хочется хорошо выступать здесь»
3сегодня, 08:06
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
9сегодня, 07:45
Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский
28сегодня, 07:09
Сихарулидзе об отстранении: «Сок, в котором мы варимся, вкусный. Фигуристы ничем не обделены и могут достойно зарабатывать»
106сегодня, 02:46
Тарасова о Гран-при в Магнитогорске: «Это потрясающие совершенно соревнования. Просто счастье их смотреть и счастье в них принимать участие»
9вчера, 20:58
Елена Вайцеховская: «Два года назад я не понимала, зачем Нарижному ломать свой дуэт и разбивать пару Хаврониной. А сейчас вроде как и вопросы ни к чему»
48вчера, 20:21
Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье победили в танцах на льду, Лажуа и Лага – 2-е, Лопарева и Бриссо – 3-и
227вчера, 18:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Петросян, наверное, фаворит сезона на данный момент. Мощные элементы, мощное катание». Энберт о фигуристках
4вчера, 13:03
Фролова о победе на Гран-при: «Изменений в плане статуса не ощущаю. Я ждала, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне»
15вчера, 11:58
Мемориал Непелы. А Сон Ен победила, Сенюк – 2-я, Гутманн – 3-я
126 октября, 21:49
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
26 октября, 15:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
126 октября, 04:20
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
1922 октября, 07:17Видео
«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»
2621 октября, 12:54
Смарт о платье для произвольной программы: «Его нарисовала Мэдисон Чок. Считаю, когда она закончит кататься, она должна начать карьеру дизайнера»
720 октября, 20:45
Ринка Ватанабе: «Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал Гран-при»
20 октября, 06:28
Мэдисон Чок: «Мы хотим показать эволюцию танцев от 1950-х до 1970-х годов. Было весело разучивать эти танцы»
919 октября, 19:49