Алексей Ягудин: «Нельзя год за годом штамповать выигрышных, молодых, быстро крутящихся. Мне радостно, что мужики вновь заставляют собираться больше зрителей»

Алексей Ягудин заявил, что в России серьезно вырос уровень мужского катания.

Накануне фигурист Марк Кондратюк выиграл этап Гран-при России в Магнитогорске (289,74), вторым стал Роман Савосин (275,55), третьим – Евгений Семененко (274,97), четвертым – Егор Рухин (259,13). При этом Кондратюк и Рухин исполнили по пять четверных прыжков в своих произвольных программах.

«В последние годы у нас в топе было женское катание, и это нормально. Мне искренне приятно было увидеть на Гран-при в заявке на произвольную программу 24 четверных у финальной разминки мужчин. Конечно, у кого-то что-то не получалось, но и Рухин, и Кондратюк сделали по пять четверных. Плюс Марк еще и комбинацию из двух тройных акселей исполнил.

Да, было видно, как такой набор высасывает из них все силы, в каком состоянии они докатывают программу, но самое главное – справляются. Уровень, конечно, серьезно подрос. Марк был звездой контрольных прокатов, и у многих был вопрос, продержится ли он дальше? Как видите, держится.

Что касается остальных – Дикиджи, Гуменника, Семененко, которые выстреливали в прошлом году, то таких задач, как Марк, они себе на контрольные не ставили. А у него прошлый сезон прошел не очень хорошо.

Каждый должен находить свою мотивацию. Да, понятно, что у нас сейчас нет международных турниров, и по многим это очень бьет, но послушайте – есть чемпионат России, его никто не отменял. И если вы теряете мотивацию, занимая там четвертые-пятые места, то что вы здесь вообще делаете? Вы докажите свою силу на национальном чемпионате, выиграйте его, а потом уже можно и мотивацию обсудить.

Повторюсь, мне очень приятно видеть, что мужики наши подтянулись. А что касается девушек, то это нормально – это жизнь. В Магнитогорске мы не увидели от них четверных, но давайте вспомним недавнее прошлое, когда мужские соревнования смотреть было интереснее, а потом девушки нас приучили к другому, они что-то невероятное творили, и достаточно длительное время.

И мы говорили: а где же наши парни? Невозможно лидировать постоянно в одном каком-то направлении, улучшая рекорд за рекордом. Всякий прогресс рано или поздно должен притормозиться, это нормально.

Чтобы двигаться дальше, нужно переосмысление какое-то. Нельзя год за годом штамповать выигрышных, молодых, перспективных, быстро крутящихся, вкручивающихся. Всегда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Мне очень радостно, что мужики вновь заставляют собираться больше зрителей на трибунах, потому что они более интересны и непредсказуемы», – сказал олимпийский чемпион Ягудин .

Кондратюк так хорош, что потягался бы с Малининым?