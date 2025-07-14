Агент о том, что Самошникова предложили «Зениту»: «Нечего комментировать. У Ильи все хорошо в «Локомотиве»
Агент Ильи Самошникова оценил вероятность его перехода в «Зенита».
Сообщалось, что защитника «Локомотива» предложили петербургскому клубу, а также идут переговоры со «Спартаком».
— Появилась информация, что Самошникова предложили «Зениту». Как прокомментируете?
— Нечего комментировать. Я каждый раз говорю одно и то же: «За Ильей следят многие клубы, но официальных заявлений нет». Он футболист «Локомотива», и все мысли только о нем. Сейчас ему важно набрать форму после полученной травмы.
— То есть информация о том, что Илья хочет покинуть «Локомотив», неверна?
— Никто об этом не думает. У него все хорошо в «Локомотиве», — сказал Алексей Бабырь.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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