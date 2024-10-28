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Миранчуки, Головин, Сафонов, Агкацев, Батраков, Мостовой, Чалов, Тюкавин – в расширенном составе сборной России из 39 игроков на ноябрьский сбор

Опубликован расширенный список сборной России на ноябрьский сбор.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Краснодаре 10 ноября. В его рамках сборная проведет два товарищеских матча. 15 ноября в Краснодаре команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем, 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии.

В расширенный список сборной включены 39 футболистов.

Вратари: Матвей СафоновПари Сен-Жермен»), Андрей Лунев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА),  Александр Сильянов, Илья Самошников, Евгений Морозов (все – «Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр СолдатенковКрылья Советов»).

Полузащитники: Данил ГлебовРостов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил ПруцевСпартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Сергей БабкинКрылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей МостовойЗенит»), Лечи СадулаевАхмат»), Александр ГоловинМонако»), Алексей МиранчукАтланта Юнайтед»), Антон МиранчукСьон»).

Нападающие: Константин ТюкавинДинамо» Москва), Дмитрий ВоробьевЛокомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Федор Чалов (ПАОК).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
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logoсборная Брунея
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logoВячеслав Караваев
logoИлья Лантратов
logoАлексей Миранчук
logoАнтон Миранчук
logoДмитрий Баринов
logoАлександр Головин
logoДаниил Фомин
logoДмитрий Воробьев
logoАндрей Мостовой
logoЕвгений Латышонок
logoАлександр Максименко
logoМатвей Сафонов
logoДанил Круговой
logoФедор Чалов
logoИгорь Дивеев
logoАрсен Адамов
logoМаксим Осипенко
logoАндрей Лунин
logoИван Обляков
logoАлександр Черников
logoАтланта Юнайтед
logoДанил Глебов
logoИлья Самошников
logoСергей Бабкин
logoИван Сергеев
logoЛечи Садулаев
logoАлександр Солдатенков
logoЮрий Горшков
logoДанил Пруцев
logoАлександр Сильянов
logoСергей Пиняев
logoСтанислав Агкацев
logoДинамо Махачкала
logoЕвгений Морозов
logoРуслан Литвинов
logoТамерлан Мусаев
logoКонстантин Тюкавин
logoНикита Кривцов
logoАртем Карпукас
logoВалентин Пальцев
logoАлексей Батраков
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