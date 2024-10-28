Миранчуки, Головин, Сафонов, Агкацев, Батраков, Мостовой, Чалов, Тюкавин – в расширенном составе сборной России из 39 игроков на ноябрьский сбор

Опубликован расширенный список сборной России на ноябрьский сбор.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Краснодаре 10 ноября. В его рамках сборная проведет два товарищеских матча. 15 ноября в Краснодаре команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем, 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии .

В расширенный список сборной включены 39 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен »), Андрей Лунев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Вячеслав Караваев , Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев , Данил Круговой (оба – ЦСКА), Александр Сильянов , Илья Самошников , Евгений Морозов (все – «Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала ), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов »).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов »), Артем Карпукас , Дмитрий Баринов , Алексей Батраков , Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак »), Никита Кривцов , Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов »), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит »), Лечи Садулаев («Ахмат »), Александр Головин («Монако »), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед »), Антон Миранчук («Сьон »).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо » Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив »), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Федор Чалов (ПАОК ).