Миранчуки, Головин, Сафонов, Агкацев, Батраков, Мостовой, Чалов, Тюкавин – в расширенном составе сборной России из 39 игроков на ноябрьский сбор
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Краснодаре 10 ноября. В его рамках сборная проведет два товарищеских матча. 15 ноября в Краснодаре команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем, 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии.
В расширенный список сборной включены 39 футболистов.
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Андрей Лунев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Александр Сильянов, Илья Самошников, Евгений Морозов (все – «Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Антон Миранчук («Сьон»).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Федор Чалов (ПАОК).
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