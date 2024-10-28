Дженни Эрмосо получила приз Сократеса за внефутбольную деятельность. Ей аплодировали стоя

Дженнифер Эрмосо награждена на церемонии вручения «Золотого мяча».

France Football принял решение вручить футболистке «Тигрес» и сборной Испании приз имени Сократеса за деятельность вне футбола.

Ведущая церемонии предложила зрителям стоя поаплодировать Эрмосо, а также указала на храбрость нападающей.

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