Дженни Эрмосо получила приз Сократеса за внефутбольную деятельность. Ей аплодировали стоя
Дженнифер Эрмосо награждена на церемонии вручения «Золотого мяча».
France Football принял решение вручить футболистке «Тигрес» и сборной Испании приз имени Сократеса за деятельность вне футбола.
Ведущая церемонии предложила зрителям стоя поаплодировать Эрмосо, а также указала на храбрость нападающей.
Прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса за поцелуй Эрмосо. Экс-главе RFEF хотят запретить приближаться к футболистке на 200 метров
Спектакль по мотивам скандала с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо поставили в Испании: «Мы эволюционировали, но мачизм остается социальной проблемой»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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