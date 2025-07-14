Депутат Журова: «Санкции нам не мешают. Российский футбол не в застое, развивается – чемпион поменялся, конкуренция обострилась»

Светлана Журова считает, что российский футбол не находится в застое.

«Сейчас главы наших спортивных федераций ведут переговоры с международными федерациями. Наверняка и Александр Дюков поддерживает связь с УЕФА и ФИФА.

Но в вопросе возвращения российских спортсменов очень многое зависит от национальности руководства международных федераций. Так не должно быть, но это реальность.

Некоторые главы федераций говорят, что просто не смогут вернуться в свою страну после допуска россиян. Это уже история не про спорт, а про политические амбиции какой-то страны и отношение к России.

Дай Бог, чтобы слова Дюкова сбылись и российский футбол в ближайшее время вернулся на международную арену.

Наши футболисты, несмотря на изоляцию, руки не опускают, тренируются, работают. Российский футбол не в застое, хоть и под санкциями сейчас, но он развивается.

Видите, чемпион России поменялся, «Краснодар » теперь. Это значит, что внутри страны конкуренция обострилась, это здорово, санкции не мешают нам», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Босс РФС постоянно говорит, что нас вернут. Все цитаты