Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что не допустит участия российских легкоатлетов в турнирах даже в нейтральном статусе

Глава World Atheltics заявил, что не допустит участия россиян в турнирах.

Себастьян Коу провел встречу с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой во время Конвенции Европейской легкоатлетической ассоциации в Скопье.

Он заверил, что российские и белорусские легкоатлеты не будут допущены к международным стартам под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе.

Коу является одним из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы состоятся в 2025 году.

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