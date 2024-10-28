Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что не допустит участия российских легкоатлетов в турнирах даже в нейтральном статусе
Глава World Atheltics заявил, что не допустит участия россиян в турнирах.
Себастьян Коу провел встречу с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой во время Конвенции Европейской легкоатлетической ассоциации в Скопье.
Он заверил, что российские и белорусские легкоатлеты не будут допущены к международным стартам под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе.
Коу является одним из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы состоятся в 2025 году.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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